Побили мене: Джамала, Позитив і Дзідзьо розповіли про знущання в школі

На "Голос. Діти" розповіли про булінг (Колаж РБК-Україна)

Зіркові тренери проекту зізналися, що їх ображали в дитинстві

Зіркові тренери проекту "Голос. Діти" відверто розповіли про те, як над ними знущалися в школі. Таким чином вони вирішили підтримати 13-річну учасницю "сліпих прослуховувань" Майрамик з Канева, яка постійно стає об'єктом для насмішок через свою незвичайну зовнішність.

Дівчинка поділилася своїми переживаннями з тренерами і цілком по-дорослому висловила думку, що зовнішність – це не головне: "Головне те, що у людини всередині, і те, що вона відчуває".

Зіркові наставники відреагували на тему булінга в школах і поділилися власними спогадами про те, як вони ставали об'єктами для знущань в дитинстві.

"Одного разу мені просто натерли обличчя виноградом і побили мене, тому що я співала. Мені довелося розповісти про все батькові", - розповіла Джамала.

Позитив зізнався, що над ним сміялися в школі через високий голос, так як мутація відбулася пізно. "Всі вважали, що я дівчинка", - зізнався артист.

А ось Дзідзьо оголосив статистику, за якою ті, хто знущається над іншими в дитинстві, у дорослому віці не досягають успіхів у житті.

Майрамик Авоян (YouTube/Голос країни)

До речі, після виходу серіалу "Школа", в якому творці піднімають тему знущань в українських школах, фанати почали писати акторам листи з історіями про буллинге. І телеканал "1+1" створив спеціальний проект для українських підлітків – анонімний онлайн-щоденник "Тільки нікому не кажи".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі матері 11 дітей погрожують побиттям і вбивством.

А також розповідали про те, що в Умані в школі побили "особливу" дитину.