У Москві біля церкви помер скандальний протоієрей Чаплін: усі подробиці

Всеволод Чаплін (Фото з соцмережі)

Всеволода Чапліна називали головним ідеологом "русского мира"

Протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін помер у Москві у віці 51-го року. Про це розповіли парафіяни храму Феодора Студита у Микитських воріт у столиці РФ, настоятелем якого і був священик.

За словами очевидців, Чаплін сидів на лавочці біля храму і в певний момент йому стало погано. Колишній член Громадської палати РФ і член громадської палати Союзної держави Росії та Білорусі впав, і через 15 хвилин медики, які приїхали на "швидкій", лише констатували смерть. Про це повідомляють росЗМІ.

За попередніми даними, смерть настала від зупинки серця.

Офіційний представник РПЦ Володимир Легойда підтвердив смерть Чапліна.

"Сьогодні помер отець Всеволод Чаплін... Ми не один рік пропрацювали разом, багато спілкувалися, часом сильно сперечалися... Царство Небесне!" - написав він у своєму Telegram.

Чаплін запам'ятався своїми скандальними висловлюваннями на політичні та соціально-громадські теми, українофобською риторикою, підтримкою бойовиків на Донбасі, а також виправдовуванням знищення людей - зокрема, активістів Євромайдана.

Російська преса часто брала коментарі та інтерв'ю у священика і цитувала його гучні оціночні судження про ситуацію у світі, внаслідок чого Чапліним отримав певну популярність.

Так, він був однією з найбільш впізнаваних і суперечливих фігур РПЦ.

Всеволод Чаплін народився в сім'ї професора-агностика, його прийомний дід по лінії матері був онуком Костянтина Ціолковського - одного із засновників ракетобудування. Вирішив пов'язати своє життя з РПЦ після школи, закінчив Московську Духовну Семінарію в 1990 році. Був головою Синодального відділу по взаємодії Церкви і суспільства, з 2009 по 2016 роки - член Ради із взаємодії з релігійними об'єднаннями при президенті РФ.

Вів різні телевізійні програми і передачі. У квітні 2016-го був виключений з складу Міжсоборної присутності.

Чаплін не був одружений і не мав дітей.