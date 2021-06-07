У Сибіру горять десятки тисяч гектарів лісу. При цьому завдається колосальна шкода світовій екології, але Кремль намагається замовчати екологічну катастрофу і відвертає увагу росіян обговоренням нової форми збірної України з футболу.

Від масштабних пожеж страждає Бурятія, Якутія, Іркутська область, Красноярський край, Тюмень, Приморський край і т.д. Рятувальники за минулу добу загасили 59 загорянь площею 7 тисяч гектарів.

При цьому дуже складна ситуація спостерігається в Якутії, оскільки вогонь наблизився до населених пунктів. Дим розноситься на десятки кілометрів навколо.

В Якутії населені пункти відрізані від світу і зв'язку. Вогнем охоплено понад 3 тисячі гектарів лісу. Причина такої кількості пожеж - людський фактор.

При цьому рятувальників не вистачає і місцевим жителям самим доводиться допомагати впорається з вогняною стихією.

Цікаво, що за даними російських ЗМІ, в Якутії до гасіння лісових пожеж привертають вже дітей - учнів шкіл, починаючи з 7-го класу, з навчальних закладів населених пунктів, до яких підходить пожежа.

Частина військової техніки, яка зазвичай залучається до гасіння пожеж, зараз знаходиться на кордоні з Україною для залякування, тиску і розширення агресії проти Української держави.

Пожежі в Сибіру (відео: YouTube)