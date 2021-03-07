У Криму стрімко зникає вода: карта екокатастрофи

В окупованому Криму стрімко міліють водосховища, які забезпечують прісною водою великі міста. Через екологічну катастрофу страждають місцеві мешканці, у яких все менше доступу до якісної води.

Зараз близько 10 великих водосховищ в Криму обміліли або знаходяться в жалюгідному стані. Журналісти кажуть, що перші серйозні проблеми з водою з'явилися ще влітку 2020 року в Сімферополі і найближчих до нього регіонах.

Через катастрофічно малу кількість прісної води в Сімферопольському районі з вересня людям дають воду за графіком - по три години зранку і ввечері. Пізніше воду за графіком почали давати в Бахчисараї і Бахчисарайському районі.

Карта екокатастрофи в Криму (фото: ru.krymr.com)

Щоб забезпечити водою Сімферополь місцевій "владі", довелося вдаватися до допомоги військових, які прокладали трубопровід і качали воду з Тайганського і Білогірського водосховищ, а також місцевої річки Біюк-Карасу.

Карта екокатастрофи в Криму (фото: ru.krymr.com)

Повністю були виснажені Сімферопольське і Загорське водосховища, які разом зі Счастливенським водосховищем забезпечували водою Ялту. При цьому очікується, що запасів Загорського і Счастливенського водосховищ вистачить максимум на три місяці.

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