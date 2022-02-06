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Московська фігуристка у вишиванці під "Щедрик" представила Україну на зимовій Олімпіаді (відео)

Автор: Роман Мирончук

16-річна українська фігуристка Анастасія Шаботова, яка народилася в Москві, зараз представляє Україну на Зимових Олімпійських Іграх в Пекіні. Спортсменка виступила в одиночному катанні в командних змаганнях під відомий твір Миколи Леонтовича "Щедрик".

До того ж дівчина на свій виступ одягла вишиванку. Детальніше про її виступ читайте в нашому матеріалі нижче.

Шаботова принесла збірній України чотири бали і посіла сьоме місце.

Наша команда, за яку також виступали танцювальний дует Олександра Назарова - Максим Нікітін і спортивна пара Софія Голіченко - Артем Даренський, в підсумковому протоколі опустилася з 8 заліковими пунктами на останню, десяту, позицію.

У командному заліку перше місце займає команда ОКР з 45 балами, втричі місце за США - 42 бали, і на третьому місці знаходиться Японія з 39 балами.

Скріншот

Варто зазначити, що командні змагання фігуристів завершаться в понеділок, 7 лютого.

Анастасія Шаботова на зимовій Олімпіаді 2022 (фото: facebook.com/olympicua)

Нагадаємо, тренер українських фігуристів Лілія Батутіна розповіла про провокації російських ЗМІ на зимовій Олімпіаді 2022.

Ми також писали про те, що український фігурист на зимовій Олімпіаді в Пекіні відмовився спілкуватися з журналістами з РФ російською мовою.

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