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Український фігурист на Олімпіаді відмовився спілкуватися з журналістами з РФ російською: як він це пояснив

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Вівторок 01 лютого 2022 15:00
Український фігурист на Олімпіаді відмовився спілкуватися з журналістами з РФ російською: як він це пояснив Український фігурист Іван Шмуратко (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Український фігурист Іван Шмуратко відмовився відповідати на запитання журналістів російською мовою на Олімпіаді-2022. Відповідь він дав англійською мовою.

Про це пише Сyспiльнe.

Так, Шмyрaткo – oдин iз шeсти фiгyристiв, щo пoтрaпили y склaд oлiмпiйськoї збiрнoї Укрaїни для yчaстi нa Ігрaх y Пeкiнi. 20-рiчний спoртсмeн вжe прибyв y Пeкiн для тoгo, щoб змaгaтися нa Oлiмпiaдi-2022.

Зокрема, напередодні на льодовій арені тренувалися фігуристи, серед яких і 20-річний киянин Іван Шмуратко. Після тренування спортсмени спілкувалися з представниками ЗМІ.

Тоді журналістів з Росії найбільше цікавили питання про рекомендації українським атлетам від Міністерства молоді та спорту України. На це запитання Іван відповів англійською мовою.

"На цій Олімпіаді ми говоримо лише українською чи англійською. Чудово, що збірна України братиме участь у командному турнірі. Чому я говорю англійською? Як ви знаєте, я роблю все, щоб бути тут", – наголосив він.

Зазначимо, що український фігурист виступає в чоловічому одиночному катанні. Він триразовий чемпіон України (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 роки). Також він двічі бронзовий призер чемпіонату України (2016/2017, 2017/2018 року).

Як відомо, у фігурне катання Іван попав за рекомендацією лікарів, які порадили його батькам боротися з простудними захворюваннями через такий вид спорту, який буде пов'язаний зі снігом або льодом.

Раніше ми повідомляли, що відомо про Зимову Олімпіаду в Пекіні.

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