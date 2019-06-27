Тільки не про гроші: мережу підірвало відео "Квартал 95" із зверненням до Коломойського

"Квартал 95" попросив грошей у Коломойського (Колаж РБК-Україна)

Учасники "Кварталу 95" по черзі виходили до камери і просили грошей у Коломойського

У мережі з'явилося відео, на якому команда "Квартал 95" вітає Ігоря Коломойського з днем народження. Квартальці по черзі виходять до камери і розповідають про свої побажання і всі слова закінчуються проханням дати грошей або вирішити питання з телеканалом "1+1", який заборгував комікам зарплату. У ролику також присутній Володимир Зеленський. Відео опублікувала "Українська правда" на своєму YouTube-каналі.

На відео присутні Євген Кошовий, Олександр Пікалов, Валерій Жидков, Юрій Крапов, Юзик і новообраний президент України Володимир Зеленський, який спочатку знімає всі привітання, а в кінці ролика приєднується до решти.

Євген Кошовий привітав Коломойського з днем народження, перерахував друзів, які напевно сидять з ним за одним столом і попросив вплинути на телеканал, який заборгував їм грошей.

"У мене до вас єдине прохання, Ігор Валерійович, вплинути хоч як-небудь на канал "1+1", нехай вони нам дадуть хоча б маленьку частину грошей, які вони винні, а то я через них починаю втрачати частину друзів. А вам бажаю не втратити", - сказав Кошовий.

Юзик нагадав, що у нього троє дітей, які хочуть їсти, тому він попросив Коломойського поговорити з телеканалом.

Пікалов вибачився за те, що його друзі в такий день ведуть себе так меркантильно, але потім зняв кепку і взяв її в руки так, ніби просив милостиню.

Юрій Крапов з'явився в кадрі в жилетці і натякнув, що у всіх є куртки, а у нього немає і попросив грошей. Потім з подібними текстами виступили й інші учасники "Квартал 95", а в кінці вони всі дружно заспівали пісню Ірини Аллегрової "З днем народження".

Володимир Зеленський взяв слово останнім. Під час виступу своїх колег, він постійно за камерою просив "Тільки не про гроші", а сам побажав Коломойському, щоб у нього в наступному році було все, як і колись і попросив, щоб у них, коміків, що-небудь, та змінилося.

"Квартал 95" попросив грошей у Коломойського (YouTube/Українська правда)

Ймовірно, це відео було записано в лютому 2017 року. Євген Кошовий у коментарі для видання "Страна" пояснив, що це було близько трьох років тому і він не пам'ятає, чи дійшло це привітання до Коломойського.

"Це було близько трьох років тому, тобто це не зараз було записано. Так, хтось сплавив. Не знаю хто", - прокоментував Кошовий і додав, що не пам'ятає, чи розрахувався з ними телеканал.

Кошовий пояснив, що ролик з'явився в інтернеті (YouTube/Країна)

Відео дуже швидко поширився в мережі, і користувачі не відразу розібралися, що воно було записано давно.

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