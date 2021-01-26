Обмін старих грошей на нові: у Миколаєві шахрайка обікрала пенсіонерку на велику суму

У Миколаєві шахрайка обікрала пенсіонерку на 35 тисяч (колаж: РБК-Україна)

У Миколаєві шахрайка обманний шляхом забрала у 77-річної пенсіонерки 35 тисяч гривень. За словами жінки, вона на вулиці зустріла незнайомку, яка представилася працівником пошти і розповіла, що в країні почалася грошова реформа.

Вона попередила довірливу пенсіонерку про те, що потрібно поміняти старі гроші на купюри нового зразка. Жінка запросила її додому, де і віддала всі свої заощадження, і замість грошей отримала конверт з сувенірними купюрами. Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

Поліція шукає зловмисницю повної статури, яка була одягнена в чорне пальто і чорну шапку. В руках у неї була темна сумка, а на обличчі надіта медична маска.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею "Шахрайство", яка передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, в Запоріжжі розкрили масштабну аферу. Чоловік і жінка організували фейковий туристичний бізнес. Вони пропонували довірливим людям вигадані путівки, брали у них гроші, а потім зникали. За час своєї "роботи" їм вдалося обдурити більш як два десятки українців.

Раніше шахраї в Україні придумали нову схему обману, для якої використовують назву популярної служби таксі. Вони виманюють у користувачів смс-код і використовують його для своїх махінацій.