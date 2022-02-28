Шахраї створили фейковий сайт "Повернись живим", щоб обкрадати небайдужих людей

Благодійний фонд "Повернись живим" заявив, що зловмисники створили фейкову сторінку, аби обкрадати небайдужих людей, що хочуть переказати кошти на допомогу українській армії.
Про це повідомила пресслужба організації у Facebook.
"Зловмисники створили фейковий сайт "Повернись живим", щоб обкрадати небайдужих", - попередили у фонді.
Так виглядає посилання на фейкову сторінку: http://savelife.net.ua/ На щастя, наразі вона вже неактивна.
"Ми просимо вас поширити цю інформацію і користуватися тільки офіційними ресурсами фонду", - попередили в організації.
В Повернись живим просять переказувати кошти лише за такими посиланнями:
Зазначимо, що станом на 27 лютого Українці зібрали майже пів мільярда гривень допомоги армії через "єПідтримку".
Раніше повідомлялося, що Patreon видалив сторінку фонду "Повернись живим", заблокувавши 250 тисяч доларів.