Шахраї створили фейковий сайт "Повернись живим", щоб обкрадати небайдужих людей

"Зловмисники створили фейковий сайт "Повернись живим", щоб обкрадати небайдужих", - попередили у фонді.

Так виглядає посилання на фейкову сторінку: http://savelife.net.ua/ На щастя, наразі вона вже неактивна.

"Ми просимо вас поширити цю інформацію і користуватися тільки офіційними ресурсами фонду", - попередили в організації.

В Повернись живим просять переказувати кошти лише за такими посиланнями: