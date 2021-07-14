Шахраї "розводять" українців за допомогою "Нової пошти": як працює схема

Як працюють шахраї

"Сьогодні дізналася про новий вид разводняка. Приходить повідомлення від "Нової пошти" про те, що тобі прийшла посилка. В описі значиться "обмін". І вартість товару 200+ грн плюс доставка. Звичайно, ти цю посилку не замовляла. Але потім сумніватися починаєш: а раптом забула?" - розповідає Олена.

Дівчина вирішила зв'язатися з відправником, щоб уточнити, що саме їй відправили і з якого приводу. Але номер виявився "поза зоною доступу".

З цікавості Олена прийшла подивитися, що в посилці. Там виявилася копійчана прикраса, яка, звичайно ж, не коштує 212 грн.

Причому у відділенні "Нової пошти" їй сказали, що стикалися з таким не раз.

"Розрахунок на те, що посилок може бути багато і ти просто її автоматично забереш, не перевіряючи", - додала дівчина.

Схема шахрайства не нова

Жертвами (або потенційними жертвами) такого розводу стали й інші клієнти "Нової пошти". Про це пишуть українці в коментарях до публікації.

Одна з користувачів мережі пише, що такі "посилки" можуть спливати, коли ти приходиш отримувати реальну доставку, а то і кілька. Шахраї розраховують, що одержувач поспіхом забере і їх псевдоприкрасу, сплативши кілька сотень гривень.

Скріншот коментарів

Крім цього, на подібну аферу скаржився чоловік, який отримав повідомлення, що йому прийшла посилка, а в графі значилося "прикраса". Коли він попросив оглянути посилку, в ній був золотистий кулон з цінником 29,99 доларів. Але на ділі прикраса виявилася пластикою.

Фото: Прикраса, яку намагаються продати шахраї (facebook.com/gorodnya)

Чому шахраї намагаються обманювати на такі дрібні суми

Річ у тому, що в Україні кримінальна відповідальність за крадіжку настає з певної суми.

Так, згідно зі ст. 51 Кодексу України Про адміністративні правопорушення, розкрадання чужого майна вважається дрібним, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, тобто 227 грн.

Таким чином, якщо сума крадіжки не перевищує 227 грн, це правопорушення вважається дрібною крадіжкою, за яку передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 170 до 510 грн, або виправних робіт на строк до 1 місяця з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративного арешту на строк від 5 до 10 діб.

А якщо сума перевищує 227, настає вже кримінальна відповідальність відповідно до ст. 185 Кримінального кодексу. А це штраф від 17 000 до 51 000 грн, або громадські роботи на строк від 80 до 240 годин, або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.