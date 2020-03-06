Шахраї придумали нову схему для пенсіонерів: обіцяють ще одну пенсію

В Україні активізували нову схему афери для того, щоб виманювати гроші у довірливих пенсіонерів. Злочинці обіцяли виплатити людям похилого віку 13-ту пенсію, але замість цього - обманом отримували дані про банківські картки.

Як розповіла пенсіонерка з Києва Тетяна Павленко для видання "Сьогодні", до неї під виглядом працівників соціальних служб прийшли шахраї та запропонували оформити документи для отримання 13 пенсії, яка нібито гарантована державою.

Вони розповіли їй про закон і пояснили, які дані потрібні для оформлення виплати. При цьому злочинці вказали, що гроші виплачують не відразу, а проходження документів займе деякий час. Павленко повідомила шахраям дані банківської картки та після "оформлення" фейкові соціальні працівники зникли.

"Дзвонила, дзвонила постійно. Телефон був поза зоною, і я тоді вже зрозуміла. Потім я з'ясувала, що вони по нашому району ходили й нажилися на нас, таких довірливих, і зникали", - розповіла пенсіонерка.

Поки Павленко намагалася додзвонитися за вказаними телефонами, аферисти встигли зняти з його пенсійного рахунку близько 1500 гривень. Після цього пенсіонерка звернулася в банк з проханням заблокувати карту.

"Якщо хтось приходить до вас і пропонує "13-ту пенсію", знайте – це шахрай. З такою людиною ні в якому разі не можна говорити, і звичайно ж, ні в якому разі не можна повідомляти свої персональні дані, а саме – не говоріть, коли була випущена карта, коли закінчується термін, не повідомляйте будь-які коди", - застерегла пенсіонерів експерт з психологічної кібербезпеки Наталія Бугайова.