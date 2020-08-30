Шахраї придумали нову схему обману українців: з карти можуть зникнути всі гроші

В Україні шахраї придумали нову схему обману громадян. Аферисти використовують ім'я популярного майданчика для продажу/купівлі речей OLX. Людині за винагороду пропонують встановити мобільний додаток, який потім буде відправляти зловмисникам всю інформацію в смартфоні.

Шахраї під виглядом співробітників OLX надсилають повідомлення, в якому пропонують людині взяти участь в бета-тестуванні додатку OLX для iOS і Android. Про це розповів IT-фахівець Станіслав Кірєєв на своїй сторінці в Facebook. Власне, його шахраї і хотіли "розвести", підсунувши шкідливе ПЗ.

За допомогу в тестуванні програми чоловікові запропонували винагороду в 500 гривень. Йому поставили кілька запитань і попросили номер банківської карти, куди нібито будуть зараховані кошти.

Після цього йому сказали встановити додаток для тестування, але перед цим необхідно було видалити з телефону справжній мобільний додаток OLX.

Таким чином довірливі люди можуть позбутися своїх грошей з платіжної картки. Адже шкідливе ПЗ, яке підсунули шахраї, передасть їм всю необхідну для цього інформацію.

IT-фахівець також зазначив, що зловмисники зробили все досить грамотно, і людина, яка не сильно знайомий з IT може запросто стати їх жертвою.

Тому будьте обережні. Шахраї писали з анонімного облікового запису, який назвали OLX Support. Такий може зробити хто завгодно.

Скріншоти

Нагадаємо, шахраї в Одесі почали пропонувати інвестувати кошти в іноземну компанію.

Раніше в Запоріжжі спритні шахраї вкрали з карти жінки 48 тисяч гривень.