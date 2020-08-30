Люди гроші несуть самі: шахраї придумали нову схему афери

Шахраї придумали нові схеми афер (Колаж РБК-Україна)

Аферисти вигадують нові схеми шахрайства і на перший погляд вони вселяють довіру

Шахраї в Україні регулярно вигадують різні способи, щоб виманити гроші у довірливих громадян. Вони пропонують їм вигідні кредити, очистити ім'я в списках боржників, високооплачувану роботу за кордоном, продають вигадані товари та багато іншого.

Коли старі схеми перестають приносити результати, аферисти починають придумувати щось нове. Нещодавно в Одесі українцям почали пропонувати інвестувати кошти в іноземну компанію. Деталі схеми афери розповіли у виданні Vesti.

Адміністратори підставної компанії пропонували українцям вкласти кошти у перспективний бізнес і брали гроші на криптовалютні та електронні гаманці. А після отримання коштів, просто блокували користувача і йшли від будь-якої відповідальності. Жертвами стали понад 100 осіб, а прибуток шахраїв склав близько 8 мільйонів гривень. Основна аргументація шахраїв – люди самі, добровільно, віддали їм свої гроші.

Також не варто довіряти людям, які обіцяють розв'язувати фінансові проблеми, прибрати ім'я зі списку колекторів або закрити швидко кредит.

Анастасія взяла кредит в одній з фінансових установ і не погасила його вчасно. За кілька років набігли відсотки та дівчині почали телефонувати та погрожувати колектори. Вона зареєструвалася в групі боржників і погодилася на пропозицію невідомого чоловіка "розв'язати питання" з боргом за 1000 гривень.

"Я заплатила тільки 300 грн як передоплату, і домовилися, що решту віддам після того, як вони мені пришлють скрін реєстру боржників, де мене вже не буде. Але в підсумку я потрапила під прес шахраїв. Вони мене шантажують, вимагають грошей. Днями зламали мою сторінку в Facebook, виклали нібито мої голі фото... Намагалися зламати банківську картку", - розповіла Анастасія.

Експерти відзначають, що шахраї можуть надіслати смс про те, що кредит закритий, надати скан документів, але насправді це обман. Також не варто вірити повідомленням, які приходять в соціальні мережі з проханням про гроші від знайомих людей.

"Вам телефонують на мобільний телефон, представляються співробітником фінансової компанії "Кредит каса" і кажуть, що, мовляв, прийшло підтвердження на кредит 10 тис. грн. Ви відповідаєте, що нічого не замовляли. Вони кажуть, якщо це так, якщо це помилка, то треба відмовитися від кредиту. Скидають вам в СМС код, який потім просять назвати їм. Ці цифри та букви, які є в СМС, — це електронний підпис. А це значить, що хтось на вас оформив кредит, і ви боржник, навіть не підозрюючи про це", - розповів деталі ще про одну схему Олександр Мірошниченко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що шахрай виманив у пенсіонерки 40 тисяч гривень і повідомляли деталі нової схеми.

А також розповідали про те, що аферисти придумали новий спосіб, як обдурити українців.