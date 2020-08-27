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Українці втратили мільярди через нову "піраміду"

Автор: Володимир Костирін

Вкладниками фінансової піраміди стали понад 600 тисяч українців

В Україні блокували діяльність великої фінансової піраміди, організатори якої забрали гроші довірливих вкладників на загальну суму понад 250 мільйонів доларів (це близько 6,75 мільярда гривень).

Правоохоронці затримали членів злочинного угруповання. Про це 27 серпня передали в прес-центрі СБУ.

Співробітники спецслужби задокументували, що до організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, а всього було задіяно понад 100 підконтрольних юридичних осіб.

Як з'ясувалося, вкладниками "піраміди" стали понад 600 тисяч громадян.

Зловмисники привласнювали та відмивали кошти через придбання елітного рухомого і нерухомого майна та інвестування в підконтрольний бізнес.

Між тим, за час функціонування фінансової піраміди з початку 2019 року організатори за вкрадені в українців гроші купили один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ній об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків ціною понад 100 тисяч доларів кожен, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.

Сьогодні в рамках кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків в Київській та Вінницькій областях та в Одесі. Суд наклав арешт на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме і нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

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Тепер фігурантам готуються повідомити про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 КК.

СБУ блокувала діяльність великої фінансової піраміди (фото: ssu.gov.ua)

Раніше ми писали про те, що в Україні "піраміди" виводять в РФ мільйони доларів.

Як повідомлялося, в Україні завалилася піраміда B2B Jewerly і вкладники вимагають повернути гроші.

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