Шахраї обдурили українців при онлайн-шопінгу на пів мільярда: запам'ятайте ці схеми

Скільки шахраї вкрали в онлайн-покупців

Зазначимо, що за даними CBR, в Україні близько 11 мільйонів людей (у віці від 16 років і старше) здійснюють покупки в інтернеті. При цьому в Асоціації ЕМА наводять тривожні дані про збільшення в 2 рази показників "доходу" аферистів у 2021 році в порівнянні з 2020-м.

Були підраховані втрати громадян, які стали в мережі жертвами шахраїв, які використовували методи соціальної інженерії: 736,6 мільйона гривень за два роки пандемії, в тому числі 484,6 мільйона гривень - за минулий рік. Середній "чек втрат" становить 4 750 гривень.

Адміністрація популярного сайту безплатних оголошень OLX провела опитування серед користувачів ресурсу, і результати показали, що влітку 2021 року кількість українців, які зіткнулися з шахрайством під час онлайн-шопінгу, збільшилася з 22% до 45%.

На платформі додали, що 61% людей, які звернулися до Служби підтримки OLX зі скаргою на фішинг, не втратили гроші, оскільки, в тому числі, отримали знання про правила безпеки і завдяки своєчасному зверненню до фахівців.

Які схеми використовують шахраї в онлайн-шопінгу

Передоплата

На платформі виставляють оголошення неіснуючого товару, часто за дуже низькою ціною або зі знижкою. Потенційний покупець відгукується на пропозицію, і шахрай шляхом маніпуляцій і тиску схиляє жертву до повної або часткової передоплати. Отримавши гроші на картку, псевдо-продавець зникає, не відправляючи ніякого товару.

У 2021 році на OLX було зафіксовано 6 тисяч звернень про прохання передоплати. Також застосовувалася і нова схема, коли по передоплаті обманювали продавців: Користувач відправляв товар, але гроші не отримував (близько 200 випадків).

Фішинг

Цілеспрямована атака на користувача, який купує або продає товари, замовляє послугу або доставку в онлайні. Шахраї прикидаються продавцем або покупцем, входять в довіру, щоб отримати платіжні дані (доступ до рахунку). Зазвичай спілкування проходить поза платформою, і аферисти намагаються відправити жертві в сторонньому месенджері посилання на фішинговий сайт, який може візуально копіювати платіжну сторінку будь-якої компанії або повністю бути сайтом-клоном відомої платформи.

На чому "обпікаються": вказуючи в підробній формі номер картки, термін її дії, CVV, а іноді й баланс, жертва фактично передає свій рахунок під повний контроль шахраю і втрачає всі свої кошти або стає заручником кредитів.

У компанії OLX кажуть, що протягом 2021 року щодня фіксувалося близько 30 звернень, пов'язаних з фішингом. При цьому варто звернути увагу, що шахраї стали частіше обманювати продавців поза платформою, і кількість подібних звернень збільшилася в 6 разів.

Оплата підробленим чеком

Покупець-шахрай відправляє за товаром кур'єра або таксиста та обіцяє переказати гроші на карту або через термінал. Переклад нібито надходить із затримкою, і щоб водій не чекав, покупець просить продавця віддати товар відразу, підтверджуючи переклад підробленим скріном, "квитанцією" з термінала поповнення або SMS від імені банку. В результаті продавець-жертва залишається без товару і грошей.

Отримання замовлення з доставкою за підробленими документами

Шахрай під виглядом продавця розміщує товар і пропонує оформити покупку через послугу доставки. Потім відправляє порожню посилку на відділення покупця і просить в соцмережах будь-якого незнайомця терміново забрати відправлення за невелику плату. У підсумку покупець не отримує обіцяний товар, а гроші з його рахунку - списуються.

Безпека в онлайн-шопінгу: як не попастися на фішинг