Шахраї придумали нахабну схему "розводу" українців через "Нову пошту" (відео)

Українців попередили про нову шахрайську схему через "Нову пошту", коли зловмисники забирають посилки з дорогими предметами за підробленими документами, а потрібну інформацію обманом виманюють у власників. Нещодавно жертвою такого "розводу" став киянин, який у підсумку втратив 90 тисяч гривень.

Як працює схема

Так, з чоловіком зв'язався аферист з Полтави, який представився Олександром, по оголошенню про продаж металошукача та домовиться про угоду.

"Дослівно передаю вам, як він написав. "Доброго дня, готовий організувати повну передоплату. Але за умови, що девайс хоча б приїде на відділення. Пропоную зробити наступним чином - відправку зробити на себе, отримати кошти, змінити отримувача на мене. Якісно упакувати, ну й оцінити у вісім тисяч гривень, аби не переплачувати", - розповів житель столиці Ігор Краснопольський.

Він так і вчинив - відправив посилку на відділення "Нової Пошти". І ось на наступний день шахрай прийшов у поштове відділення, показав липові документи з ПІБ своєї жертви, і забрав "покупку". Ошуканий киянин свої гроші так і не отримав.

Обурений потерпілий написав скаргу на "Нову пошту", і тепер сподівається отримати компенсацію від компанії. Претензія полягає в тому, що співробітники поштового відділення просто передали його посилку "лівій" людині з підробленими документами.

Що кажуть у "Новій пошті"

Водночас керівник відділу №2 "Нової пошти" Віталій Закутній зазначив, що відправник сам надав шахраєві всі дані: ім'я, прізвище та номер експрес накладної.

І тут є ще один важливий нюанс: оголошена вартість 8 тисяч гривень, яку запропонував вказати аферист - взята невипадково.

"У такому випадку для отримання даного вантажу не потрібен був паспорт. Тому що до 15 тисяч ідентифікація може проводитися за будь-якими документами", - звернув увагу представник компанії.

Так, жодних порушень умов видачі та надання послуг з боку працівника відділення в "НП" не бачать.

Думка юриста

Спеціаліст юриспруденції став в цьому випадку на бік "Нової пошти". Експерт вважає, що постраждала сторона навряд чи зможе домогтися від компанії компенсації.

"Якщо працівник відділення попросив пред'явити документ, йому цей документ пред'явили, то він подивився, що візуально люди схожі. То в нього немає обов'язку детально перевіряти, ідентифікувати. Стосовно майна, варто сказати, що людина самостійно оцінила його у 8 тисяч гривень, складно говорити про 90 тисяч. Тому на мою думку мало ймовірно, що йому вдасться притягнути до майнової відповідальності "Нову пошту"", - говорить юрист Тарас Захаров.

Відео: у Полтаві шахрай за підробленими документами забрав чужу посилку на 90 тисяч гривень через "Нову пошту"