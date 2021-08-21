Як шахраї крадуть гроші через Приват24: найпопулярніші способи

1. Злом акаунта.

Ваш пароль повинен бути складним, який шахраї підібрати самостійно не зможуть. Найкраще використовувати різні символи та цифри, великі та маленькі букви, розділові знаки.

Зламати ваш обліковий запис можуть за допомогою інтернету, за допомогою дубліката вашої сім-карти або іншим способом, якщо вони зможуть дістатися до вашої сторінки інтернет-банкінгу. Пароль вони можуть змінити за допомогою функції " Забули пароль?".

2. Дзвінок

Цей метод частіше використовують з літніми людьми. Шахраї телефонують своїм жертвам, представляються співробітниками банку і повідомляють, що їх рахунок, обліковий запис в Приват24 – під загрозою злому. Потім вони просять переказати кошти на "резервний" рахунок і попросять дані для входу.

3. Фішинг

Цей вид шахрайства порівняно новий. Злочинці створюють підроблений сайт Приват24. Потрапити на нього нескладно – приходить лист в пошту з посиланням, смс в телефон, в соціальних мережах публікують розіграші або акції зі шкідливими посиланнями. Звертайте увагу на домен, на який ви перейшли та вводите свої дані.