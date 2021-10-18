Шахраї знову активізувалися в інтернеті: жертвами стають не тільки покупці, а й продавці

Основна схема обману виглядає так: жертві відправляють фейкове посилання для підтвердження операції, а після введення даних банківської карти, з рахунку українців зникають всі грошові кошти.

Як пояснив Олександр Чеканов, він вирішив за допомогою сайту продати стару пральну машину. На оголошення швидко відгукнувся покупець і готовий був переказати кошти навіть не подивившись товар. Шахраї запропонували відразу переказати кошти та надіслали посилання для отримання переказу.

"Я перейшов за посиланням і ввів дані карти (так-так, в тому числі CVV). Спочатку віртуальну. Там на рахунку була одна копійка, тому вона не пройшла (це мені вже потім в банку пояснили). Ввівши дані карти, на яких знаходилися гроші, я спочатку зіткнувся з труднощами верифікації. Мені не приходило SMS. Але це і не потрібно було. Спочатку списалися 150 гривень за якісь розваги, а потім пішло - по 999 в чотири заходи", – розповів Чеканов.

У стані стресу він не відразу заблокував карту, а почав дзвонити в банк. Оператори допомогли швидко заблокувати карту і дали поради, як діяти в таких ситуаціях.

У коментарях він зазначив, що не запідозрив шахраїв, оскільки перейшов не за стороннім посиланням, а за посиланням OLX.

На пост відгукнулися представники онлайн-платформи та нагадали користувачам важливі правила безпеки. Вони зазначили, що така схема – приклад фішингу, сучасного виду шахрайства, за допомогою якого злочинці отримують доступ до логінів, паролів, платежів, одноразових паролів та іншої особистої інформації.

Як працює схема

Створюється оголошення на OLX (або використовується діюче оголошення)

Заводиться листування з продавцем або покупцем

Діалог можуть перевести на сторонній месенджер-вайбер, телеграм та інші

Ведуться переговори з потенційними жертвами та переконують використовувати для оплати або отримання грошей пряме посилання

Очікують введення персональних даних платіжних карток

Негайно здійснюють переказ коштів на свої картки та рахунки

Знімають готівку

"Фішингові сайти можуть копіювати оригінал до найдрібніших деталей, а шахраї користуються психологічними прийомами, щоб переконати жертву видати необхідну інформацію. Перевіряйте посилання", - кажуть фахівці.

Як розпізнати шахраїв

Посилання в особисті повідомлення - зло: не переходьте по посиланнях, які вам відправляють в особистих повідомленнях нібито для покупки товару/скасування договору/повернення коштів і так далі

У OLX Доставка немає ніяких збоїв / помилок, при яких договір потрібно анулювати й вам потрібно буде знову вводити свої дані для повернення коштів або повторної оплати. Якщо продавець не відправить товар - кошти повернуться на карту автоматично.

Ми ніколи не відправляємо ніяких смс і вайбер-повідомлень - повідомлення приходять тільки в пошту або в додатку.