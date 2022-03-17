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Шахрай подзвонив Міністру оборони Британії і назвався прем'єром України. Шмигаль вже відреагував

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Четвер 17 березня 2022 20:33
Шахрай подзвонив Міністру оборони Британії і назвався прем'єром України. Шмигаль вже відреагував Фото: Міністр оборони Британії Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Міністру оборони Британії Бену Уоллесу зателефонував самозванець, який видав себе за прем'єр-міністра України. Шахрай почав ставити дивні питання.

Про це Бен Уоллес повідомляв на своїй сторінці в Facebook Twitter.

"Сьогодні самозванець, який назвав себе прем'єр-міністром України, спробував поговорити зі мною. Він поставив кілька оманливих питань, і, коли розмова стала підозрілою, я перервав дзвінок", - повідомив Уоллес.

Пізніше, він додав, що жодна кількість російської дезінформації, спотворення і підступів не може відвернути увагу від порушення Росією прав людини та незаконного вторгнення в Україну. Нікчемна спроба", - підкреслив Міністр оборони Британії.

На цей інцидент відразу ж відреагував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він порадив Бену Уоллесу наступного разу попросити самозванця вимовити слова "паляниця".

"Наступного разу, пане Міністре Уоллес, попросіть вимовити слово "паляниця", перш ніж почнете розмову. Попри на всі спроби російської дезінформації, світ може бачити, що правда за Україною", - написав Денис Шмигаль на своїй сторінці в Twitter.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Міноборони Британії підтвердило передачу Україні зенітно-ракетних комплексів Starstreak.

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