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Мошенник позвонил министру обороны Британии и назвался премьером Украины. Шмыгаль уже отреагировал

Новина українською →
Четверг 17 марта 2022 20:33
Мошенник позвонил министру обороны Британии и назвался премьером Украины. Шмыгаль уже отреагировал Фото: Министр обороны Британии Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Министру обороны Британии Бену Уоллесу позвонил самозванец, который выдал себя за премьер-министра Украины. Мошенник начал задавать странные вопросы.

Об этом Бен Уоллес сообщал на своей странице в Twitter.

"Сегодня самозванец, который назвал себя премьер-министром Украины, попытался поговорить со мной. Он поставил несколько обманчивых вопросов, и, когда разговор стал подозрительным, я прервал звонок", - сообщил Уоллес.

Позже, он добавил, что ни одно количество российской дезинформации, искажения и происков не может отвлечь внимание от нарушения Россией прав человека и незаконного вторжения в Украину. Ничтожная попытка", - подчеркнул министр обороны Британии.

На этот инцидент сразу же отреагировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он посоветовал Бену Уоллесу в следующий раз попросить самозванца выговорить слова "паляниця".

"В следующий раз, господин министр Уоллес, попросите произнести слово "паляниця", прежде чем начнете разговор. Несмотря на все попытки российской дезинформации, мир может видеть, что правда за Украиной", - написал Денис Шмыгаль на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее мы писали о том, что минобороны Британии подтвердило передачу Украине зенитно-ракетных комплексов Starstreak.

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