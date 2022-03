Мошенник позвонил министру обороны Британии и назвался премьером Украины. Шмыгаль уже отреагировал

"Сегодня самозванец, который назвал себя премьер-министром Украины, попытался поговорить со мной. Он поставил несколько обманчивых вопросов, и, когда разговор стал подозрительным, я прервал звонок", - сообщил Уоллес.

Позже, он добавил, что ни одно количество российской дезинформации, искажения и происков не может отвлечь внимание от нарушения Россией прав человека и незаконного вторжения в Украину. Ничтожная попытка", - подчеркнул министр обороны Британии.

Today an attempt was made by an imposter claiming to be Ukrainian PM to speak with me. He posed several misleading questions and after becoming suspicious I terminated the call 1/2

На этот инцидент сразу же отреагировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он посоветовал Бену Уоллесу в следующий раз попросить самозванца выговорить слова "паляниця".

"В следующий раз, господин министр Уоллес, попросите произнести слово "паляниця", прежде чем начнете разговор. Несмотря на все попытки российской дезинформации, мир может видеть, что правда за Украиной", - написал Денис Шмыгаль на своей странице в Twitter.

Next time, Mr. Minister @BWallaceMP, ask to say the word "palianytsia” before you will start the conversation. Despite all attempts of Russian disinformation, the world can see that the truth is behind #Ukraine. https://t.co/gTjJ1Yz5Q5