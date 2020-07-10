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Шахрайство з платіжними картками: українцям дали практичні поради, як захиститися

Автор: Володимир Костирін

В НБУ детально розповіли про методи шахрайства з платіжними картками і дали основні поради

В Україні найпопулярнішим методом шахрайства з платіжними картками є соціальна інженерія: аферисти обманним шляхом змушують громадян самостійно переказувати їм гроші або розкривати дані своїх карток.

Про це розповіли в прес-службі НБУ і дали поради, як можна захиститися від зловмисників і не потрапити на вудку.

"Виклик для центральних банків усіх країн у період карантину і масового переходу в онлайн - убезпечити людей від таких випадків", - зазначається в повідомленні.

Нацбанк запустив Всеукраїнську інформаційну кампанію з протидії платіжному шахрайству з метою навчити українців основним правилам безпеки безготівкових та онлайн-платежів.

За словами директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Олексія Шабана, в більшості випадків люди стають жертвами шахраїв через недотримання основних правил платіжної безпеки.

Особливо це актуально у період карантину, коли громадяни все частіше стали вибирати безготівкові платежі, розрахунки та покупки онлайн. Шахраї у зв'язку з цим розробили нові сценарії й під виглядом державних органів обіцяють грошову допомогу за карантин і таким чином виманюють дані платіжних карт.

Платіжна безпека: основні поради

  • Надійно зберігайте та не розголошуйте PIN-код
  • Міняйте PIN-код до карти регулярно 1 раз на 3 місяці або ситуативно: якщо виникла підозра, що ще хтось може знати.
  • При введенні PIN-коду обов'язково прикривайте клавіатуру, щоб його неможливо було зчитати за допомогою встановленої шахраями мікровідеокамери.

Створіть складний пароль до Е-пошти, соцмереж та інтернет-банкінгу

  • Складний пароль може містити: 8 і більше символів, прописні та малі літери, цифри та спеціальні символи.
  • Створюйте унікальний пароль для кожного інтернет-банкінгу, електронної пошти, соціальних мереж тощо.
  • При створенні пароля не використовуйте загальновідомі комбінації паролів (наприклад, Qwerty12, Password123456, Admin1234 і подібні), послідовне / зворотне написання символів або цифр, особисту персональну інформацію (дата народження, адреса, номер телефону тощо)

Не розголошуйте усі реквізити платіжної картки та контролюйте рух коштів на рахунку

  • 16-значний номер картки - єдине, що ви можете повідомити за телефоном.
  • Тримаєте в секреті 3 цифри на зворотній стороні картки, коди (одноразові паролі) банків та мобільних операторів.
  • Підключіть SMS-інформування стосовно операцій з платіжною карткою.
  • Виберіть індивідуальні ліміти на операції з вашою платіжною карткою.
  • Використовуйте віртуальну картку для розрахунків в Інтернеті. Перераховуйте необхідну суму з основної карти на віртуальну перед покупкою.

Купуйте онлайн на перевірених сайтах

  • Перевіряйте сайти за допомогою сервісу "STOP FRAUD" кіберполіції або сервісу "Black List" Асоціації "ЕМА"
  • Також ви можете перевіряти відгуки щодо надійних сайтів, продавців та віртуальних магазинів через пошукові системи.

Захистіть телефонний номер, який прив'язаний до банківського рахунку

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  • Не використовуйте його в соцмережах, оголошеннях і для контактів з контрагентами / клієнтами.
  • Виберіть PIN-код SIM-карти зі складним 8-значним паролем і пароль блокування екрану телефону.

Що потрібно знати про телефонне шахрайство

Це вид шахрайства, коли зловмисник дзвонить і переконує жертву повідомити особисту фінансову або конфіденційну інформацію, або переказати гроші.

Яка саме інформація потрібна шахраєві

  • Реквізити платіжної картки
  • Паролі, коди банків та мобільних операторів
  • Кодові слова
  • Зняти ліміти з карти жертви
  • Або переконати жертву здійснити переказ коштів на свою користь.

В яких випадках потрібно припинити розмову

  • якщо запитують термін дії картки, тризначний номер на звороті картки, паролі, коди банків та мобільних операторів;
  • обіцяють легкі гроші (несподіваний виграш)
  • керують в телефонній розмові вашими діями (направляють до термінала чи банкомату)
  • просять сфотографувати і переслати / надати фото платіжної картки;
  • лякають, що ваша картка заблокована, а злочинці зламали рахунок;
  • просять перейти за посиланням і вказати всі персональні дані та реквізити платіжної картки

Що робити, якщо випадково повідомили шахраю реквізити картки та паролі

  • Негайно блокуйте картку
  • Телефонуйте на гарячу лінію банку, зазначену на звороті картки або через інтернет-банкінг
  • Зверніться до кіберполіції онлайн за посиланням ticket.cyberpolice.gov.ua

Раніше ми писали про те, що розкрита нова схема шахрайства з квартирами, від якої страждали пенсіонери та заробітчани.

Нагадаємо також, що нещодавно у Києві люди помітили дивні позначки на квартирах.

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