Шахрайство з платіжними картками: українцям дали практичні поради, як захиститися

В Україні найпопулярнішим методом шахрайства з платіжними картками є соціальна інженерія: аферисти обманним шляхом змушують громадян самостійно переказувати їм гроші або розкривати дані своїх карток.
Про це розповіли в прес-службі НБУ і дали поради, як можна захиститися від зловмисників і не потрапити на вудку.
"Виклик для центральних банків усіх країн у період карантину і масового переходу в онлайн - убезпечити людей від таких випадків", - зазначається в повідомленні.
Нацбанк запустив Всеукраїнську інформаційну кампанію з протидії платіжному шахрайству з метою навчити українців основним правилам безпеки безготівкових та онлайн-платежів.
За словами директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Олексія Шабана, в більшості випадків люди стають жертвами шахраїв через недотримання основних правил платіжної безпеки.
Особливо це актуально у період карантину, коли громадяни все частіше стали вибирати безготівкові платежі, розрахунки та покупки онлайн. Шахраї у зв'язку з цим розробили нові сценарії й під виглядом державних органів обіцяють грошову допомогу за карантин і таким чином виманюють дані платіжних карт.
Платіжна безпека: основні поради
- Надійно зберігайте та не розголошуйте PIN-код
- Міняйте PIN-код до карти регулярно 1 раз на 3 місяці або ситуативно: якщо виникла підозра, що ще хтось може знати.
- При введенні PIN-коду обов'язково прикривайте клавіатуру, щоб його неможливо було зчитати за допомогою встановленої шахраями мікровідеокамери.
Створіть складний пароль до Е-пошти, соцмереж та інтернет-банкінгу
- Складний пароль може містити: 8 і більше символів, прописні та малі літери, цифри та спеціальні символи.
- Створюйте унікальний пароль для кожного інтернет-банкінгу, електронної пошти, соціальних мереж тощо.
- При створенні пароля не використовуйте загальновідомі комбінації паролів (наприклад, Qwerty12, Password123456, Admin1234 і подібні), послідовне / зворотне написання символів або цифр, особисту персональну інформацію (дата народження, адреса, номер телефону тощо)
Не розголошуйте усі реквізити платіжної картки та контролюйте рух коштів на рахунку
- 16-значний номер картки - єдине, що ви можете повідомити за телефоном.
- Тримаєте в секреті 3 цифри на зворотній стороні картки, коди (одноразові паролі) банків та мобільних операторів.
- Підключіть SMS-інформування стосовно операцій з платіжною карткою.
- Виберіть індивідуальні ліміти на операції з вашою платіжною карткою.
- Використовуйте віртуальну картку для розрахунків в Інтернеті. Перераховуйте необхідну суму з основної карти на віртуальну перед покупкою.
Купуйте онлайн на перевірених сайтах
- Перевіряйте сайти за допомогою сервісу "STOP FRAUD" кіберполіції або сервісу "Black List" Асоціації "ЕМА"
- Також ви можете перевіряти відгуки щодо надійних сайтів, продавців та віртуальних магазинів через пошукові системи.
Захистіть телефонний номер, який прив'язаний до банківського рахунку
- Не використовуйте його в соцмережах, оголошеннях і для контактів з контрагентами / клієнтами.
- Виберіть PIN-код SIM-карти зі складним 8-значним паролем і пароль блокування екрану телефону.
Що потрібно знати про телефонне шахрайство
Це вид шахрайства, коли зловмисник дзвонить і переконує жертву повідомити особисту фінансову або конфіденційну інформацію, або переказати гроші.
Яка саме інформація потрібна шахраєві
- Реквізити платіжної картки
- Паролі, коди банків та мобільних операторів
- Кодові слова
- Зняти ліміти з карти жертви
- Або переконати жертву здійснити переказ коштів на свою користь.
В яких випадках потрібно припинити розмову
- якщо запитують термін дії картки, тризначний номер на звороті картки, паролі, коди банків та мобільних операторів;
- обіцяють легкі гроші (несподіваний виграш)
- керують в телефонній розмові вашими діями (направляють до термінала чи банкомату)
- просять сфотографувати і переслати / надати фото платіжної картки;
- лякають, що ваша картка заблокована, а злочинці зламали рахунок;
- просять перейти за посиланням і вказати всі персональні дані та реквізити платіжної картки
Що робити, якщо випадково повідомили шахраю реквізити картки та паролі
- Негайно блокуйте картку
- Телефонуйте на гарячу лінію банку, зазначену на звороті картки або через інтернет-банкінг
- Зверніться до кіберполіції онлайн за посиланням ticket.cyberpolice.gov.ua
Раніше ми писали про те, що розкрита нова схема шахрайства з квартирами, від якої страждали пенсіонери та заробітчани.
Нагадаємо також, що нещодавно у Києві люди помітили дивні позначки на квартирах.