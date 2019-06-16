Потужний вибух в центрі Києва: всі подробиці та версії НП (відео)

Причину вибуху в центрі столиці встановлюють правоохоронці
Вибух у центрі Києва в ніч проти 16 червня прогримів у Шевченківському районі за адресою Тургенівська, 16 у гаражі. Внаслідок інциденту жертв і постраждалих немає. На місці працювали 70 рятувальників ДСНС і 9 одиниць техніки. У мережі з'явилося відео та фото з місця події.
Вибухом близько опівночі були повністю зруйновані 3 з 5 гаражів неподалік житлового будинку, також була пошкоджена газова труба, через що мешканці багатоповерхівки тимчасово залишилися без газопостачання. Постраждали і декілька авто, розбилися вікна в будинках.
Потужність вибуху була дуже сильною, його чули за кілька кілометрів від місця події.
У Києві вночі пролунав вибух у центрі міста (фото: kyiv.dsns.gov.ua)
"По прибуттю на місце події було встановлено, що у дворі триповерхового житлового будинку, в одному з 7 цегляних гаражів стався вибух невідомого походження, без послідуючого горіння. В наслідок вибуху 3 гаражі зруйновані повністю, пошкоджено газову трубу та вибито скло вікон сходової клітини та квартир у поруч розташованому будинку. Інших видимих ознак руйнування конструкцій будинку не має", - йдеться в повідомленні ДСНС в Києві.
Причини вибуху встановлюють правоохоронці.
Очевидці кажуть, що перед вибухом чули їдкий запах газу. Рятувальники повідомили про те, що вибух міг статися через пошкодження газової труби.
Рятувальники працюють на місці вибуху в центрі Києва (фото: kyiv.dsns.gov.ua)
Також місцеві жителі розповіли, що в зруйнований гараж орендували власники кавових машин, які зберігали в приміщеннях не тільки автомобілі, але також і балони з газом. Це також є версією причини вибуху.
Як повідомлялося раніше, на початку травня в Маріуполі в результаті вибуху побутового газу в житловому будинку постраждали дві людини. Через вибух була зруйнована повністю прибудова до будинку та пошкоджено перегородки кімнат.