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Потужні зливи і пекельна спека: синоптики опублікували страшний прогноз

STYLERЖиття    28.06.2020 - 07:55
Потужні зливи і пекельна спека: синоптики опублікували страшний прогноз
Погода в Україні 28 червня (колаж: РБК-Україна)

Погода в західних регіонах України буде залишатися дощовою

Погода в Україні 28 червня, в неділю, відзначиться рясними опадами з грозами, а також високими температурами. При цьому руйнівний циклон накриє тільки західні області України. Разом з опадами в Україну повернеться дуже спекотна погода – термометри покажуть до +33 градусів протягом дня. Детальний прогноз синоптиків опублікований на сайті Укргідрометцентру.

Як повідомляється в оновленому прогнозі, неділя в Україні буде дощовою і спекотною. За даними синоптиків, циклон накриє Львівську, Тернопільську, Закарпатську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Одеську, Вінницьку, Волинську, Рівненську, Житомирську, Київську, Чернігівську, Сумську та Хмельницьку області. При цьому сильних поривів вітру не очікується - 3-8 м/с.

Найтепліше 28 червня буде на півдні та сході України, де рівень тепла підніметься до +25... +30 градусів. У західних областях буде прохолодніше всього – від +27 до +30 градусів протягом дня. У центральних і східних областях градусники піднімуться до +28... +31 градуса. У південних областях буде тепліше всього – рівень тепла підніметься до +33 градусів.

Потужні зливи і пекельна спека: синоптики опублікували страшний прогноз

Погода в Україні 28 червня буде мокрою та спекотної (карта: meteo.gov.ua)

Також повідомляється, що 28 червня вдень у західних, північних та Вінницькій областях грози, в окремих районах буде град і шквали 15-20 м / с. 28 червня у східних, Сумській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, що раніше головний синоптик України розповів, як зміниться клімат.

Варто нагадати, що раніше ми писали, у які області повернеться спекотна погода.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новини України синоптикиПогода
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