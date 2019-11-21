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У Південно-Китайському морі стався вибух з викидом радіації

Новини » Надзвичайні події     21.11.2019 - 12:58
У Південно-Китайському морі стався вибух з викидом радіації
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Сплеск радіації зафіксував Китай, Тайвань та В'єтнам

У Південно-Китайському морі у четвер, 21 листопада, стався підводний вибух, після якого в трьої країнах зафіксували сплеск радіації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на HalTurnerRadioShow.

Як повідомляється, о 01:22 за київським часом у Південно-Китайському морі було зафіксовано підводний вибух, потужність якого склала близько 10-20 кілотонн. Після цього на острові Тайвань, а також у В'єтнамі та Китаї було зафіксовано сплеск рівня радіації.

За інформацією місцевих ЗМІ, ймовірно, у морі стався вибух китайського ядерного підводного човна. Але наразі ця інформація не підтверджена. Також не повідомляються жодні деталі інциденту.

У Південно-Китайському морі стався вибух з викидом радіації

Нагадаємо, у серпні в Російській Федерації поблизу Архангельська вибухнула ракета, що спричинило викид радіації. Тоді у Росатомі заявили, що п'ятеро співробітників корпорації загинули при випробуванні "нового спецвиробу". Рівень радіації в Северодвінську, за офіційними даними, після вибуху ракети перевищив норму у 4-16 разів.

Крім того, у США заявили, що вибух на полігоні під Северодвінськом Архангельської області був пов'язаний з випробуванням гіперзвукової крилатої ракети.

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