Потужна магнітна буря в грудні зіпсує українцям свято: названа нова дата

Магнітна буря в грудні очікується в улюблене багатьма українцями свято - День Святого Миколая, 19 грудня.
Фахівці з Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН, кажуть, що вже 18 числа магнітосфера буде збудженою, а 19 грудня очікується магнітна буря.
Зазначимо, що вчені називають магнітною бурею обурення геомагнітного поля Землі, пов'язане з надходженням в її околиці сонячного вітру. За словами астрофізиків, магнітна буря може тривати від кількох годин до кількох днів.
Магнітні бурі у грудні 2020 (скрін: tesis.lebedev.ru)
На думку медиків, магнітна буря може сильно впливати на людей з метеозалежністю, пенсіонерів, тих, хто страждає різними хронічними хворобами (в першу чергу серцево-судинними).
Медики рекомендують сердечникам, гіпертонікам, гіпотонікам тримати поруч необхідні ліки та не хвилюватися без причини.
У ці дні можуть з'являтися раптові головні болі, виникати аритмія, запаморочення при вставанні, шум у вухах.
При цьому навіть у людей, що вважають себе здоровими, можуть бути проблеми - втома, безсоння, апатія, головний біль.
Лікарі рекомендують не перевантажувати себе на роботі. Відкладіть рішення важких завдань на інші дні, і займіться легкою роботою. Це стосується, як фізичної, так і інтелектуальної праці.
Спіть повноцінно - не менше 7-8 годин на день.
У ці дні, незважаючи на свято, відмовтеся від алкоголю та кави, віддавши перевагу заспокійливим чаям.
Більше гуляйте на свіжому повітрі, а якщо ви в групі ризику, контролюйте тиск і стежте за своїм станом.
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