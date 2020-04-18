Морози не відступають: синоптики розповіли, де буде холодно

Погода в Україні в найближчу добу буде суха, вітер в більшості областей вщухне. За прогнозом синоптиків, у кількох областях очікуються заморозки в нічні години.

На сході країни без опадів, мінлива хмарність. Вночі від +3 до +5 градусів, удень повітря прогріється до +11 +13 градусів, місцями до +15 градусів.

У південних областях сухо, хмарно, але опади не прогнозуються. Нічна температура повітря в регіоні складе від +5 до +9 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть +15 до +17 градусів, місцями до +18 градусів. У Криму без опадів, вночі +4 +6 градусів, вдень +15 +17 градусів.

На півночі істотних опадів синоптики не прогнозують, але нічна температура опуститься до -1 -3 градусів. Вдень потеплішає до +10 +12 градусів.

У західних областях нічна температура повітря знизиться до -1 -3 градусів, у Прикарпатті та Закарпатті очікується +3 +5 градусів. Вдень буде малохмарно, без опадів. Температура повітря підвищиться до +11 +14 градусів, в Ужгороді до +17 градусів.

В центральній частині країни сухо, але хмарно. Опади не прогнозуються. Нічна температура повітря коливатиметься від +3 до +5 градусів, вдень прогріється до +11 +14 градусів.

У Києві в суботу, 18 квітня, буде сухо, мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура впаде до 0 -2 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +10 +12 градусів.

Карта погоди в Україні на 18 квітня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики розповіли про сюрпризи погоди на Великдень.