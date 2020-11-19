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Морози будуть жорсткими: синоптик дав новий прогноз погоди на зиму в Україні

Четвер 19 листопада 2020 14:37
Морози будуть жорсткими: синоптик дав новий прогноз погоди на зиму в Україні
Погода в Україні взимку буде з різкими перепадами (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Глава Українського гідрометцентру Микола Кульбіда попередив про різкі перепади температур цієї зими

Погода в Україні цієї зими буде відрізнятися від попередніх аналогічних сезонів. Температура буде вище, але очікуються дуже різкі зміни та перепади.

Як розповів глава Українського гідрометцентру Микола Кульбіда, цієї зими будуть періоди різкого похолодання і сильні морози, але вони будуть короткими. Про це він повідомив у програмі "Сніданок 1+1" на ТСН.

"Зимовий сезон буде характеризуватися різкими змінами погодних умов. Також значно підвищеним температурним режимом проти норми: на два-чотири градуси вона буде вище, ніж, наприклад, 30 років тому. А також нестійким сніговим покривом. Звичайно, морози та похолодання будуть, але короткочасними, хоча досить жорсткими", - повідомив синоптик.

Він додав, що потрібно стежити за тенденціями клімату й аномалія – це тепла зима, а не холодна. І те, що сніг почав йти у листопаді в центрі України та на сході – в межах норми.

"За календарними строками, реальна зима в Київ вже прийшла. Середні терміни як раз припадають на ці дні. Нічого дивного не сталося. Причина дуже проста — прийшов атмосферний фронт, а з північного заходу — холодне повітря, з яким випадає сніг", - пояснив Кульбіда.

Глава Укргідрометцентру розповів, яка погода чекає українців цієї зими

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики пообіцяли потепління в Україні.

А також розповідали про те, в які області погода принесе мороз, штормовий вітер і снігопад.

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Новини України Життя ГідрометцентрМикола Кульбіда

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