Морозы будут жесткими: синоптик дал новый прогноз погоды на зиму в Украине

Погода в Украине зимой будет с резкими перепадами (Коллаж РБК-Украина)

Глава Украинского гидрометцентра Николай Кульбида предупредил о резких перепадах температур этой зимой

Погода в Украине этой зимой будет отличаться от предыдущих аналогичных сезонов. Температура будет выше, но ожидаются очень резкие изменения и перепады.

Как рассказал глава Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, этой зимой будут периоды резкого похолодания и сильных морозов, но они будут короткими. Об этом он сообщил в программе "Сніданок 1+1" на ТСН.

"Зимний сезон будет характеризоваться резкими изменениями погодных условий. Также значительно повышенным температурным режимом против нормы: на два-четыре градуса она будет выше, чем, например, 30 лет назад. А также неустойчивым снежным покровом. Конечно, морозы и похолодание будут, но кратковременными, хотя достаточно жесткими", - сообщил синоптик.

Он добавил, что нужно следить за тенденциями климата и аномалия – это теплая зима, а не холодная. И то, что снег начал идти в ноябре в центре Украины и на востоке – в пределах нормы.

"По календарным срокам, реальная зима в Киев уже пришла. Средние сроки как раз приходятся на эти дни. Ничего удивительного не произошло. Причина очень простая — пришел атмосферный фронт, а с северо-запада — холодный воздух, с которым выпадает снег", - объяснил Кульбида.

Глава Укргидрометцентра рассказал, какая погода ждет украинцев этой зимой

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики пообещали потепление в Украине.

А также рассказывали о том, в какие области погода принесет мороз, штормовой ветер и снегопад.