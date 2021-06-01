MORGENSHTERN вже не потрібен: коли українці перестануть слухати російський шлак

Українська музика еволюціонувала

Під час розмови один з гуру українського шоу-бізу зазначив, що українська музика еволюціонує разом з елітами. І саме зараз в нашій країні формується новий шар суспільства, який буде задавати нові вимоги до виконавців - нинішнім і майбутнім.

"У нас йде перезавантаження еліт і в Україні немає прикладу успішної людини, так як всі вони знаходяться за кордоном. Еліти визначають мейнстрім. Коли у нас з'являться представники золотої молоді, відомі люди, батьки яких будуть не зашкварені, до тих пір у нас подібне середовище не може бути на виду і не може продукувати нових персонажів, особливо в музичній сфері. Так як у нас немає еліт і немає успішного, грошового середовища, де є розкіш, дорогі машини, і де може виникнути співаючий персонаж", - сказав Ясинський.

Кадр з відео: Михайло Ясинський у студії "Люкс ФМ"

За його словами, в нашій країні занадто довго переживали, що будуть слухати дорослі люди, а на молодь не звертали уваги.

Саме тому, коли школярі подорослішали, пішли в університети і у них з'явилися кишенькові гроші, вони стали вимагати таких "успішних співаків", як MORGENSHTERN, Даня Мілохін та інших.

MORGENSHTERN буде абсолютно не потрібен українцям

Разом з тим продюсер впевнений: в найближчі роки українські виконавці запропонують молодим слухачам продукт, який задовольнить всі їхні потреби, і який відверне від популярних сьогодні низькосортних російських артистів.

"Образ соціально успішної людини, яка продукує MORGENSHTERN, не збігається з певним соціокультурним мейнстрімом, який складається в Україні. Є певна ймовірність, що українцю не потрібен MORGENSHTERN", - сказав він.

Ясинський вважає, що ми повинні створити власний музичний всесвіт і зробити його цікавішим, аніж чужий, однак, який він буде, поки ніхто не знає.

Зараз, на думку продюсера, український шоу-бізнес схожий на привокзальний базарчик, на якому можна знайти справжні діаманти і таланти, але він все ще досить хаотичний.



Додамо, що навіть продюсери з РФ кажуть, що "більша частина сучасної російської музики є шлаком".

"Ми слухаємо один мотлох і шлак, пісеньки-одноденки", - заявив в одному з інтерв'ю композитор Максим Дунаєвський.