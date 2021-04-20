Моргенштерн боїться їхати в Україну: концерти скасують

Три концерти Моргенштерна скасують

У своєму зверненні з шанувальниками він згадав події в Одесі, але які саме-не уточнив. І зізнався, що їхати в Україну йому просто страшно.

"Зараз ми взагалі не поїдемо, тому що там починаються якісь штуки прикольні. Мабуть, всі знову будуть переносити концерти, тому що більш ніж половина артистів вже все перенесли, особливо після історії з Одесою. Трохи, але страшно банально. Не буду брехати: мені страшно", - заявив Моргенштерн.

Концерти Моргенштерна були заплановані на 3 червня в Києві, 4 червня – в Харкові та на 6 червня - в Запоріжжі.

Вартість квитків на ці концерти доходила до 4500 гривень.

Скандал в Одесі

Варто відзначити, що у 2019 році репер відвідав Одесу, де виступив у клубі Palladium під час офіційно оголошеної жалоби за жертвами пожежі 4 грудня. Зі сцени Моргенштерн назвав скорботу українців "гове * * ою показухою і закликав влаштувати "день крику".