На монументе "Родина-мать" завершили установку тризуба (фото)

Тризуб на своем месте

Как сообщил Александр Ткаченко, тризуб уже установлен на монументе "Родина-мать". Для этой работы привлекли команду украинских альпинистов.

Установку планировали сделать еще 5 августа, но работы пришлось несколько раз откладывать из-за сильного ветра. Но утром 6 августа тризуб занял свое место на щите монумента. Следующий этап - сварка.

"Это произошло! Тризуб на своем месте. Это был сложный, ответственный, исторический проект. Спасибо всем, благодаря кому это произошло - доноры, проектанты, строители, скульптор, работники Музея Войны, все, кто болел за эти изменения и поддерживал", - сообщил Ткаченко на своей странице в Facebook.

На монумент "Родина-мать" установили тризуб (фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua)

Он добавил, что все окончательные работы планируют завершить до 24 августа.

После установки тризуба над щитом подняли украинский флаг.

На монумент "Родина-мать" установили тризуб (фото: Суспільне)

Что известно о замене элементов на монументе "Родина-мать"

21 июля 2022 года в приложении "Дія" закончили голосование и 85% участников проголосовали за то, чтобы с монумента "Родина-мать" убрали старые советские элементы, а вместо них поместили на щит украинский тризуб.

Уже к маю 2023 года была подготовлена документация для смены герба СССР и начались подготовительные работы.

Советский герб сняли с монумента 1 августа. Его разбирали по частям и сложность работ была в том, что щит находится на высоте 92 метров.

Демонтаж советского герба на монументе "Родина-мать" (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)