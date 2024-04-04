Monobank обновил мобильное приложение: что изменилось для украинцев

Что изменилось в приложении Monobank

О новой версии популярного среди многих украинцев финансового приложения - Monobank 2.0 - сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

По его словам, речь идет прежде всего о редизайне.

"На старте у нас была только одна карточка, поэтому дизайн задумывался именно под нее. А сейчас у нас уже и разные карты, и ФЛПы, и еще много всего в планах. Потому что хотим делать новые продукты. И потому что не привыкли стоять на месте", - объяснил он.

Кроме того, теперь можно будет открывать общую выписку "всех-всех ваших карточек, просто свайпнув вправо".

"И не нужно куда-то нажимать, чтобы переходить от карты к карте, потому что все делается свайпами", - отметил Гороховский.

Он добавил, что изменится еще много деталей, "которые лучше почувствовать, чем о них читать".

Обязателен ли новый дизайн

"Мы решили, что будет правильнее дать пользователям выбор, когда именно обновлять дизайн, поэтому в разделе "Еще" появилась соответствующая кнопка", - подчеркнул соучредитель банка.

Кроме того, он отметил, что вполне понимает - любые изменения могут провоцировать "вал критики".

"Поэтому потом можно перейти к старому дизайну по подобной кнопке в "Еще". Но все новые вещи будем в дальнейшем делать только в новом дизайне", - подытожил мужчина.

Кроме того, Гороховский опубликовал небольшое видео о Monobank 2.0.

Как загрузить и обновить приложение Monobank

Сегодня Monobank предлагает своим клиентам разные типы карт - от традиционных до специализированных и привилегированных.

Существует даже специальная детская карточка с родительским контролем - для лиц в возрасте 6-14 лет.

Карты Monobank (скриншот: monobank.ua)

Если раньше приложения Monobank у вас не было, скачать его можно легко и быстро:

на официальном сайте банка

с помощью специального QR-кода

в App Store

в Google Play

Как скачать приложение Monobank (скриншот: monobank.ua)

Обновление уже скачанного приложения осуществляется, как правило, автоматически. Тогда во время входа появляется сообщение, что у вас - не последняя версия Monobank и ее стоит обновить.

Если же у вас возникли сомнения по поводу текущей версии - ее всегда можно проверить в самом приложении.

Обновить версию приложения "вручную" можно также: