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Monobank не будет насчитывать проценты по кредитам: что известно

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Четверг 20 июля 2023 17:18
Monobank не будет насчитывать проценты по кредитам: что известно В Монобанк сделали заявление по поводу сбоя 20 июля (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Масштабный сбой в Monobank произошел днем 20 июля. Приложение на мобильных устройствах перестало открываться, невозможно было принять или отправить платежи, даже между собственными картами.

В связи с ситуацией соучередитель банка Олег Гороховский сделал заявление в своем Telegram-канале о процентах по кредитам.

Около 15:00 украинцы начали жаловаться в социальных сетях, что приложение Monobank перестало работать. Невозможно было принять или отправить платеж, в том числе и между своими картами.

При попытке запустить любой пункт меню или совершить какую-то операцию, приложение просто "висло".

Гороховский сообщил, что произошел серьезный сбой.

"Сломались. Чиним. Прошу прощения", - написал он.

Чуть позже он снова принес извинения пользователям банка - "Я приношу извинения всем, кого мы подводим".

А потом он пообещал, что проценты по кредитам списываться не будут.

"За сегодня проценты по кредитам удержаны не будут. Еще раз прошу прощения", - сообщил Олег Гороховский.

Monobank не будет насчитывать проценты по кредитам: что известно

Скриншот

По словам работников Monobank, пользователям не стоит переживать за свои деньги на счетах, так как сбои в работе онлайн-банкинга никак не затрагивают средства клиентов банка.

Украинцев просят воздержаться от активных финансовых операций до полного возобновления работы приложения.

Стоит отметить, что рассчитаться картой monobank в торговых точках сейчас можно.

Напомним, ранее мы писали о том, что мошенники придумали новую схему обмана украинцев, с помощью которой выманивают крупные суммы.

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