Монатик в третий раз станет отцом. Первое "беременное" фото его жены

Монатик в третий раз станет отцом

Артист и его жена редко делятся общими фотографиями. Впрочем, известно, что пара воспитывает двух сыновей.

А сейчас супруги сообщили, что уже скоро их семья станет больше. Монатик и его избранница скоро снова станут родителями.

На новом фото жена артиста позирует с обнаженным животиком и прикрывает лицо газетой с загловком об ожидании ребенка. Сам Монатик позировал рядом, Он тоже спрятался за газетой с надписью "У нас будет ребенок".

Жена Монатика беременна (скриншот)

Реакция сети

Комментарии под новым постом мгновенно "взорвались". С радостным событием поздравляют как фаны Монатика, так и известные персоны.

"Ну, наконец-то", - написал Вова Дантес.

Надя Дорофеева не скрывала удивления и написала "Ого". А Слава Демин и Даша Астафьева просто оставили лаконичное "Поздравляю".

Также фаны пишут:

"Какая хорошая новость"

"Ура, самая крепкая семья, поздравляю вас!"

"Очень рады! Отличные новости".

Что известно о семье Монатика

Артист и его избранница Ирина живут в браке уже более 9 лет. Они воспитывают сыновей - Платона и Даниила.

Монатик и его жена (фото: instagram.com/irishamonatik_)

Артист редко рассказывает о личной жизни. Впрочем, иногда певец и его избранница все же делятся теплыми кадрами.