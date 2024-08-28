Монатик поделился в сети архивным снимком, на котором его сложно узнать

На снимке певец предстал в необычном для себя образе - с афрокосичками. Звезду очень сложно узнать на этом фото, которое он предоставил в рамках проекта "Дом Звукозаписи".

"В детстве и юности я рос на хип-хоп музыке, среди которой был и "Тартак". "Оля ля ля" - это композиция, которая мотивировала нас, би-боев, двигаться душой и телом. Поэтому мне было очень интересно сделать новое прочтение этой легендарной песни", - отметил он в посте.

Как известно, в 2000-2006 годах Дмитрий был участником луцкого брейкданс-коллектива DBS Crew, который стал лучшей B-boy командой западной Украины. Скорее всего, это раритетное фото именно того периода.

Дмитрий Монатик с необычной прической (фото: instagram.com/monatik_official)

Напомним, Монатик - украинский исполнитель, композитор, саундпродюсер и танцор. Обрел популярность после участия в шоу "Х-фактор" и "Танцуют все".

За свою карьеру выпустил ряд песен, ставших хитами. В период полномасштабной войны перевел некоторые композиции на украинский.

Монатик с семьей (Фото: instagram.com/monatik_official)

Певец счастлив около 10 лет в браке со своей супругой, которую зовут Ирина. Также они воспитывают двоих сыновей - Платона и Даниила.

А в начале августа стало известно, что вскоре семья станет еще больше - его жена беременна в третий раз.

В ожидании чуда (фото: instagram.com/monatik_official)