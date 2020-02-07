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Черниця на Infiniti: під Житомиром виявили неймовірну контрабандистку

STYLERЖиття    07.02.2020 - 12:37
Черниця на Infiniti: під Житомиром виявили неймовірну контрабандистку
Під Житомиром зловили черницю-контрабандистку (Колаж РБК-Україна)

У багажнику контрабандистів виявили старовинні церковні книги

В Житомирській області, на контрольно-пропускному пункті "Овруч" співробітники прикордонної служби затримали дивну контрабандистку. 82-річна громадянка РФ, черниця, спробувала перетнути кордон на автомобілі Infiniti, за кермом якого знаходився молодий чоловік. В багажнику автомобіля були знайдені релігійні стародруки, які не були зазначені в декларації.

Як розповіли в прес-службі Київської митниці, 82-річна черниця подорожувала на іномарці Infiniti JX 35 з молодим чоловіком, який також був священнослужителем. У багажнику автомобіля було виявлено релігійні стародруки: "В дъвствъ святого отця нашого Іоанна Златоустаго архієпископа Константинопольського" 1892 року видання, "Добротолюбіє в російському перекладі" 1895 року видання, "Житія святихъ. Викладені по керівництву четьихъ-Міней Св. Димитрія Ростовського" 1903 року видання, "Шляхи провидъния. Повъсть изъ временъ Костянтина великаго" 1905 року.

Література не була вказана ні в декларації, ні усно, а це є порушенням митного законодавства України.

"Представниця ортодоксального російського духовенства незаконно перевозила релігійні стародруки. Незаконно транспортувала їх 82-річна жінка-черниця, що подорожувала автомобілем Infiniti JX 35, за кермом якого був молодий чоловік, який, схоже, також є церковним служителем. Обидва вони є громадянами РФ і прямували в Україну", - розповіли в прес-службі митниці.

Співробітники митної служби склали протокол про порушення митних правил за статтею 472 Митного кодексу України. Книги відправлені на експертизу, щоб встановити, чи належать вони до культурних цінностей.

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