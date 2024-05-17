МОН обратилось к украинским вузам и колледжам с важным заявлением: что нужно знать поступающим

Реформа системы образования в Украине продолжается. Недавно Министерство образования и науки обратилось к руководителям учреждений высшего и профессионального высшего образования с важной просьбой - обеспечить соблюдение языкового законодательства.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, о чем именно говорится в обращении министерства.
При подготовке материала были использованы следующие источники: "Освіта.UA", официальный сайт МОН.
Недавно Министерство образования и науки Украины обратилось к руководству учреждений высшего и профессионального высшего образования с письмом насчет обеспечения соблюдения языкового законодательства.
Речь идет о том, что согласно отчету чиновников за 2023 год, на рассмотрение Уполномоченного по защите государственного языка поступило 96 обращений граждан, которые касались нарушений законодательства о государственном языке в вузах и колледжах.
Уточняется, что этот показатель:
Согласно информации МОН, сообщения о нарушениях касались в основном использования русского языка при преподавании учебных дисциплин и использовании учебных материалов.
При этом наибольшее количество подобных обращений относительно деятельности учебных заведений поступило:
В письме МОН отмечается необходимость усиления институционального контроля за обеспечением выполнения требований законодательства по применению государственного языка в рамках образовательного процесса.
Исходя из этого, чиновники просят принять меры и обеспечить исполнение:
Напомним, ранее мы рассказывали, как война изменила систему обучения в Украине.
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