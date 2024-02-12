В МОН рассказали, как могут учиться дети с оккупированных территорий

Сколько детей находятся в оккупации

По словам заместителя министра образования и науки Украины Андрея Сташкива, МОН удалось запустить и восстановить немало процессов, которые из-за войны или других факторов стояли на паузе.

В то же время он признался, что получить точные данные по количеству детей, находящихся ныне на временно оккупированной территории (ВОТ) и не обучающихся в украинских школах - крайне тяжело.

"Часть детей уехала, а оставшиеся на ВОТ педагоги не могут собирать такие данные, потому что это опасно... Мы смогли собрать данные о том, что более 50 тысяч детей, которые находятся на ВОТ, учатся в школах на подконтрольной территории", - рассказал чиновник.

Он уточнил, что это может быть асинхронное обучение или подключение к онлайн-урокам (по возможности).

Как учатся дети во время войны

Результаты прошлогоднего опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" среди матерей украинских детей от 3 до 17 лет, свидетельствовали о том, что онлайн (то есть отдаленно) в садах или школах обучались 42% детей.

29% детей получали знания с помощью смешанной формы обучения - как онлайн, так и очно.

26% детей посещали учебные и воспитательные заведения регулярно, а 3% - находились на домашней форме обучения.

8% детей вообще не посещали садики или школы на фоне закрытия заведений из-за войны или нежелания родителей рисковать здоровьем детей на фоне военных опасностей.

Тогда социологи отмечали, что обучение онлайн было наиболее распространенным на прифронтовых территориях. На деоккупированных и центральных территориях дети учились как онлайн, так и с помощью смешанной формы обучения.

Форма обучения детей в Украине, 2023 год (инфографика: ratinggroup.ua)

Адаптивные программы для детей в оккупации

Сейчас МОН, по словам Сташкива, готовит для детей, которые находятся на временно оккупированных территориях и не имеют возможности учиться полноценно:

адаптивные программы

интенсивные курсы

По его словам, они "будут включать темы, которые нужно знать, если дети вообще не получали образование или учатся в школах в оккупации".

Соответствующая программа по украинскому языку уже разработана.

В то же время чиновник отметил, что если ребенок пропустил полностью год обучения, ему сложно будет догнать пропущенное только благодаря интенсивным курсам.

"Возможно, родителям и учебному заведению, в котором ребенок будет учиться, стоит подумать - не надо ли вернуться к тому году, который ребенок пропустил, и полноценно поучиться", - подытожил он.