У МОН розставили всі крапки над і в дистанційному навчанні в школах

В Україні у зв'язку з карантином з 12 березня і до кінця минулого навчального року було запроваджено дистанційне навчання. З 1 вересня українські школярі повернулися за парти, однак через випадки коронавірусу школи стали масово переводити на дистанційне навчання. У МОН вирішили дати пояснення стосовно віддаленого формату навчання в середньоосвітніх установах. Текст листа-роз'яснення опублікували на сайті МОН.

Як повідомляється, МОН направило в регіони лист-роз'яснення щодо застосування нового Положення про дистанційну форму отримання повної загальної середньої освіти (затверджено наказом МОН від 8 вересня 2020 № 1115), яка набула чинності 16 жовтня 2020. Тобто, адміністрація шкіл буде змінювати форму дистанційного навчання відповідно до нових законів.

Також у МОН уточнили нюанси, що стосуються роз'яснення.

Дистанційне навчання на весь рік

Якщо з яких-небудь причин, незалежно від карантину, батьки приймають свідоме рішення про навчання дитини дистанційно протягом навчального року, необхідно звернутися у заклад освіти, який надає послуги саме за дистанційною формою отримання освіти. Такий заклад повинен мати системотехнічне забезпечення для організації дистанційної форми отримання освіти.

Про те, що навчальний заклад може забезпечувати саме таку форму отримання освіти, воно обов'язково інформує на своєму сайті (або на сайті засновника). Якщо такий навчальний заклад є державним або комунальним, то отримання повної загальної середньої освіти у ньому є безкоштовним для всіх учнів.

Змішана форма навчання

Як повідомляється, в школах можуть вводити не повністю дистанційне навчання, а "змішане". За рішенням педради освітній процес продовжується з використанням технологій дистанційного навчання на денній або іншій формі отримання освіти, на яку учень зарахований. Саме таким чином може бути реалізовано "змішане навчання".

Під час дистанційного навчання зміст освіти і кількість годин для його освоєння не скорочується, а реалізується в синхронному і асинхронному режимах (з урахуванням необхідності запобігання погіршення здоров'я учнів і вчителів, а також технічних можливостей для синхронного взаємодії).

Проводити всі уроки синхронно, тобто онлайн, з використанням видеоинструментов Skype, Zoom і т. п., не потрібно.

Тематичне оцінювання

Поточне та тематичне оцінювання результатів навчання учнів буде проводитися дистанційно. Але кількість робіт, які виконують учні для такої оцінки (з фіксацією оцінки в класному журналі) не повинна бути надмірною і викликати перевантаження учнів.

Акцент на здоров'я

У випадку з дистанційним навчанням, вчителі будуть приділяти увагу тому, щоб учні не псували зір і поставу. У відповідності з цими правилами будуть організовані уроки у віддаленому доступі.

Чого чекати батькам?

Дистанційне навчання (на відміну від сімейного навчання та екстернату) забезпечує постійне учительський супровід, регулярне відстеження результатів навчання учнів, а також надання ним (при необхідності) підтримки в освітньому процесі.

Нагадаємо, що раніше в Україні через карантин продовжили термін зарахування іноземців в університети.

Також ми писали, що у МОН розповіли, як будуть працювати школи після канікул.