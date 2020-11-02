В Україні через карантин продовжили термін зарахування іноземців в університети

Фото: студенти (freepik.com)

Міністерство освіти продовжило термін зарахування іноземців в університети України. Також майже всім іноземним студентам дозволено проходити навчання дистанційно.

Про це повідомив в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет в Telegram.

За його словами, терміни зарахування іноземців до вишів продовжені до 15 грудня 2020 року і 15 квітня 2021 року.

"У зв'язку з карантинними обмеженнями і епідеміологічною ситуацією МОН продовжило терміни зарахування іноземців в установи вищої освіти України в 2020/2021 навчальному році двічі на рік: до 15 грудня 2020 року і 15 квітня 2021", - написав Шкарлет.

Він додав, що дистанційне навчання зможуть проходити всі іноземці, крім студентів за спеціальністю "охорона здоров'я".

Раніше РБК-Україна писало, що в українські університети в цьому році вступили майже 2 тисячі абітурієнтів з окупованих територій Донецької та Луганської областей і анексованого Криму.

Також повідомлялося, що в 2020 році майже 80% вступників отримали рекомендацію до зарахування на бюджет по 1-му і 2-му пріоритетам.