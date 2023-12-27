"Молюсь". Король Чарльз III вспомнил войну в Украине в рождественской речи (видео)

Видеообращение записано в Букингемском дворце

Так, на фоне живой елки с экологическими украшениями Чарльз ІІІ процитировал фразу Иисуса Христа, отметив, что она "кажется более актуальной, чем когда-либо".

Очевидно, что речь шла о войнах в Украине, а также Израиле.

"И во время все более трагических конфликтов во всем мире я молюсь, чтобы мы также могли сделать все, что в наших силах, чтобы защитить друг друга. Слова Иисуса кажутся более актуальными, чем когда-либо: "Поступайте с другими так, как хотите, чтобы поступали с вами", - сказано в рождественской речи.

Чарльз III (фото: Getty Images)

Британский монарх также пожелал "мира на земле и доброй воли для всех", и призвал помогать другим и стремиться к добру.

"Такие ценности являются универсальными, они объединяют нашу Авраамову семью религий и другие системы верований во всей Британии и в целом в мире. Они напоминают нам представить себя на месте наших соседей и стремиться к их благу так же, как и к своему", - сказал король.

Не забыл вспомнить и о волонтерах, которые заботятся о других.

"В этот Рождественский день мое сердце и моя благодарность всем, кто служит друг другу; всем, кто заботится о нашем общем доме; и всем, кто видит и стремится к добру других, и не в последнюю очередь к другу, которого еще не знаем. Таким образом мы проявляем лучшее в себе", - отметил король.

Отметим, что это вторая рождественская речь Чарльза III после смерти его матери, королевы Елизаветы II, которой не стало в сентябре 2022 года,