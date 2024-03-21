Молозиво в духовке из трех ингредиентов: рецепт простого и невероятно вкусного десерта
Прекрасным вариантом для десерта станет нежное и воздушное молозиво. Это старинный десерт украинской кухни, для которого необходимы простые ингредиенты.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Готуємо страви з шеф-кухарем".
Список ингредиентов
Среди всех возможных запеканок, молозиво - самое простое в приготовлении. Для приготовления даже не понадобится мука.
Традиционно молозиво готовят из молока, надоевшего в первые три дня после отелення коровы. Поэтому если нет доступа к такому продукту, возьмите максимально жирное фермерское молоко.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
- яйца куриные - 6 шт.
- молоко 3,2% - 1500 мл
- сахар - 250 г
По вкусу можно добавить сахар ванильный.
Легкий способ приготовления
Сначала к яйцам нужно добавить сахар, ванильный сахар и перебить блендером до однородности. После этого влить молоко и перебить немного блендером.
Далее вылить в большую форму и запекать примерно 50 минут при 180°C. В конце дать охладиться и подавать к столу.
Рецепт молозива из трех ингредиентов (скриншот)
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