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Молоко, сыр, яйца и шоколадка: что ест известная украинская легкоатлетка

Воскресенье 09 июня 2024 14:48
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Молоко, сыр, яйца и шоколадка: что ест известная украинская легкоатлетка Юлия Левченко (фото: пресс-служба)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская легкоатлетка, прыгунья в высоту Юлия Левченко рассказала, что любит готовить.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу.

Что ест Юлия Левченко

Спортсменка признается: кулинария ей помогает побороть тревожность и переключиться.

"Когда нервничаю, то начинаю что-то готовить. Не скажу, что я шеф-повар (смеется). Но приготовить что-то для родных, для мужа - это всегда хорошая идея, потому что тоже морально отвлекает", - говорит чемпионка.

Готовит Юлия довольно простые блюда. К примеру, запеченный цыпленок, а раз в год может приготовить борщ.

Молоко, сыр, яйца и шоколадка: что ест известная украинская легкоатлетка

Юлия Левченко (фото: пресс-служба)

"Вообще всем советую не очень ограничивать себя в еде, а просто ориентироваться по собственным ощущениям и учитывать особенности организма. А если у вас сильные физические нагрузки, то нужно, наоборот, больше есть, потому что тратите много энергии", - сказала Левченко.

А вот спортсменам, говорит легкоатлетка, иногда нужно себя в чем-то ограничивать.

"Но здесь, скорее, речь идет о количестве того, что потребляешь, а не что именно ешь. Когда я приезжаю к родителям, то вообще невмоготу удержаться. Как можно отказаться от маминой сырной запеканки? (Улыбается)", - сказала спортсменка.

Также она добавила, что в ее холодильнике всегда есть молоко или сливки к кофе, сыру, яйцам и шоколадке.

Недавно мы рассказывали рецепт легкого блюда для завтрака или обеда.

Также узнайте, как приготовить крученики из курятины с творожной начинкой.

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