Молоді батьки зможуть отримати велику суму: названі умови

Молоді батьки зможуть монетизувати "пакунок малюка". З 1 вересня 2020 починає працювати новий механізм отримання грошової компенсації одноразової допомоги "пакунок малюка", передає пресслужба Міністерства соціальної політики.

Як повідомляється, замість одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" в регіонах буде надаватися грошова допомога. І вид цього "пакунку" батьки зможуть обрати самі.

"Відтепер у батьків є право вибирати, що для їх малюка необхідно: потрібен їм одяг, якщо у них вже є діти, особливо діти, які мають маленьку різницю у віці, або якщо дитина має алергію і їй не підходять кошти, передбачені в натуральній формі пакета", - повідомили в міністерстві.

Так, батьки зможуть отримати виплату 5 тисяч гривень на одного новонародженого замість "пакету малюка". Кошти можна отримати на спеціальний рахунок в Приватбанку, їх можна буде використовувати тільки на придбання товарів для малюка.

Варто відзначити, що раніше у Раді виступили проти монетизації "пакету малюка". Причини створення нового законопроєкту – в нашому матеріалі.

Нагадаємо, що в Україні можуть організувати закупівлю "пакунків малюка" через Управління ООН.