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В Україні можуть організувати закупівлю "пакунків малюка" через Управління ООН

Україна, Четвер 27 серпня 2020 16:09
В Україні можуть організувати закупівлю "пакунків малюка" через Управління ООН
Фото: немовля (freepik)
Автор: Юлія Струк

У Раді зареєстрували відповідний законопроект

В Україні можуть організувати тимчасову закупівлю "пакунків малюка" через Управління Організації Об'єднаних Націй. У Верховній раді зареєстрували відповідний законопроект №3006а.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У документі прописано, що тимчасово з 1 жовтня до 31 грудня цього року закупівля одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" організовується та здійснюється через Управління ООН з обслуговування проектів у рамках пілотного проекту.

Після закупівлі "пакунки" будуть доставляти до пологових будинків та відділів соціального забезпечення населення.

Також закон передбачає, що з 1 січня 2021 року забезпечення цією одноразовою допомогою, процедура її замовлення, закупівлі та транспортування до закладів охорони здоров'я (пологових будинків або пологових відділень, перинатальних центрів, неонатальних центрів тощо) здійснюється відповідно до закону "Про публічні закупівлі".

Нагадаємо, Раді пропонують відмовитися від монетизації "пакета малюка" і залишити його в натуральному вигляді: 72 народних депутата зареєстрували в парламенті відповідний законопроект №3006а.

Як писало РБК-Україна, Міністерство соціальної політики не виключає повернення "пакунків малюка" у натуральному вигляді замість виплат.

Так, раніше ЮНІСЕФ закликав Кабінет міністрів зберегти програму підтримки сімей з дітьми - "пакет малюка".

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