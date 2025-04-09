Младшая дочь Дональда Трампа "засветила" большой животик на последнем месяце беременности

Младшая дочь Дональда Трампа Тиффани показала, как она выглядит на последнем месяце беременности.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.
Отметим, что дочка Трампа всего через месяц станет мамой - у нее родится сын. На днях для нее устроили вечеринку baby shower с голубым декором и угощениями.
Тиффани Трамп рассекретила пол ребенка (фото: instagram.com/tiffanytrump)
"Остался один месяц! Спасибо моей старшей сестре Иванке Трамп за организацию самого прекрасного baby shower, мы тебя любим!" - отметила в публикации Тиффани.
Иванка и Тиффани Трамп (фото: instagram.com/tiffanytrump)
В своем блоге она опубликовала серию фото с мероприятия. Для праздничного дня Тиффани выбрала нежно-голубое платье с высокой талией, расшитое бисером и бусинами.
Тиффани Трамп (фото: instagram.com/tiffanytrump)
Также на фото засветился ее супруг, бизнесмен Майкл Булос. Он был одет в белую рубашку и коричневые брюки.
Тиффани Трамп с мужем (фото: instagram.com/tiffanytrump)
Засветилась на мероприятии и мать Тиффани, Марла Мейплс, с которой Трамп в свое время изменил своей первой супруге.
Тиффани Трамп и Марла Мейплс (фото: instagram.com/tiffanytrump)
Baby shower (буквально "дождь для малыша") - это праздничное мероприятие, которое организуют в честь ожидаемого рождения ребенка. Обычно это праздник для будущих родителей, в частности для матери, где близкие друзья и родственники собираются поздравить ее с будущим материнством, вручить подарки для малыша и провести время вместе.
Вечеринка Тиффани Трамп baby shower (фото: instagram.com/tiffanytrump)
В программе baby shower могут быть разные игры, конкурсы, тосты, разговоры на тему отцовства и, конечно, подарки, такие как одежда для новорожденных, игрушки, аксессуары по уходу за малышом и другие полезные вещи.
Угощения на baby shower (фото: instagram.com/tiffanytrump)
Традиция проведения baby shower распространена в основном в США и Канаде. Важно, что мероприятие обычно проводится за несколько недель или месяцев до рождения ребенка.
Подарки на baby shower (фото: instagram.com/tiffanytrump)
Тиффани - младшая дочь Дональда Трампа и его второй жены, актрисы и модели Марлы Мэйплс. Родилась в 1993 году.
Во время учебы пробовала себя в качестве модели и певицы.
До 2016 года изучала социологию и урбанистику в Пенсильванском университете. С 2017 по 2020 год проходила обучение в Школе права при Джорджтаунском университете в Вашингтоне.
В 2018 году познакомилась с Майклом Булосом, наследником нигерийско-американского миллиардера и бизнесменом, чья семья владеет компаниями Boulos Enterprises и SCOA Nigeria в Нигерии.
В 2021 году пара объявила о помолвке, а в ноябре 2022 года устроила пышную свадьбу.
1 января 2025 года Тиффани объявила, что вскоре станет мамой, опубликовав фото УЗИ с будущим малышом.
Свадьба Тиффани Трамп (фото: instagram.com/tiffanytrump)
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