Три дівчинки вистрибнули з вікна психлікарні Павлова: деталі НП

У Києві сталася НП у психіатричній лікарні імені Павлова
У Києві в психіатричній лікарні Павлова трапилася надзвичайна подія. Три неповнолітні дівчинки вистрибнули з вікна закладу. В результаті інциденту одна з пацієнток постраждала.
Інцидент стався в ніч на вівторок, 5 листопада, о 23:37 за адресою вулиця Кирилівська, 103, повідомляє Інформатор, з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.
Відомо, що дві дівчинки у віці 15-ти років і одна сімнадцятирічна вирішили вистрибнути з вікна з метою вчинення втечі. Наймолодша дівчинка постраждала, її госпіталізували з травмами.
Лікарня імені Павлова (фото: соцмережі)
Дві інші дівчинки втекли. Правоохоронці з'ясували, що втікачки попрямували до своєї тітки.
На місці працювала слідчо-оперативна група, яка з'ясовувала подробиці того, що сталося.