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Молодий футболіст покінчив життя самогубством: його вважали дуже талановитим

STYLERЖиття    15.08.2019 - 15:09
Молодий футболіст покінчив життя самогубством: його вважали дуже талановитим
Футболіст покінчив життя самогубством (Колаж РБК-Україна)

Йому пророкували серйозну кар'єру у футболі і запросили на перегляд у Манчестер Юнайтед

Молодий футболіст Джоел Дарлінгтон покінчив життя самогубством через серйозні травми. Про це повідомляє видання Daily Post.

20-річний Джоел Дарлінгтон був футболістом клубу прем'єр-ліги Уельсу "Бала Таун". Спортивні критики вважали його "дуже талановитим" і пророкували йому велику кар'єру у футболі. Спортсмен навіть їздив на перегляд у знаменитий "Манчестер Юнайтед", однак змушений був покинути тренування через серйозний перелом руки.

Протягом останніх двох років у Джоела Дарлінгтона були серйозні проблеми зі здоров'ям. У нього діагностували пошкодження хребетного диска. Футболіст пройшов кілька різних варіантів лікування, акупунктуру і фізіотерапію, але позбутися від проблеми так і не зміг. Він змушений був навіть кинути навчання в коледжі, яке, на його думку, могло дозволити йому стати інструктором з фітнесу.

Молодий футболіст покінчив життя самогубством: його вважали дуже талановитим

Джоел Дарлінгтон (фото: Bala Town FC)

Напередодні своєї загибелі він спілкувався з батьком, був сповнений сил і ділився планами на майбутнє. А на наступний день мама Джоела і його брат Кіран приїхали до нього додому і виявили, що двері в гараж замкнені. Брат виламав двері і знайшов футболіста повішеним на балці.

Рідні спортсмена вважають, що Джоел Дарлінгтон настільки був засмучений своїми травмами та неможливістю продовжувати футбольну кар'єру, що впав в депресію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Чернівцях патрульні дивом врятували жінку від самогубства.

А також розповідали про те, що в Дніпрі поліція знайшла тіло жінки в зливний ямі, яка можливо самостійно звела рахунки з життям.

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