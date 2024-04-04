Молодой пожарный потерял отца-спасателя во время повторного удара по Харькову: видео до слез

Невыразимо печальные кадры с места повторного вражеского удара по Харькову обнародовал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. На них - первая реакция молодого пожарного на трагическую гибель его отца - 52-летнего спасателя.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал Клименко делится с вами этими невероятно тяжелыми кадрами, чтобы каждый украинец помнил о героизме наших спасателей и их самопожертвовании.

Что рассказал Клименко

"Харьков. Эти кадры невозможно смотреть с холодным сердцем", - так начинается сообщение главы МВД.

По словам министра, на видео - "молодой пожарный плачет на месте удара, где россия несколько минут назад цинично убила его отца - 52-летнего спасателя".

Уточняется, что погибший Владислав Логинов посвятил свою жизнь работе в пожарной службе.

"Его сын, Владимир, также по примеру отца стал огнеборцем и работал начальником караула в соседней пожарной части. Этой адской ночью, сразу после первых взрывов, отец и сын с коллегами мгновенно выехали на место удара", - рассказал чиновник.

Отмечается, что Владислав и Владимир работали рядом - буквально в нескольких домах друг от друга.

"Когда раздался мощный взрыв, сын сразу понял, что вероятнее всего прилетело туда, где был отец. Сложно представить эмоции, которые пережил мужчина, когда увидел окровавленное тело отца. Большое горе для родных, коллег, друзей. Искренне сочувствую потере каждой семьи. Помним всех", - подытожил Клименко.