Новолуние в ноябре исполнит все мечты четырех знаков Зодиака
Новолуние, которое произойдет 13 ноября в 11:27 утра по киевском времени, исполнит мечты представителей четырех знаков Зодиака. Они будут визжать от радости.
Кому улыбнется удача, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Yahoo.
Телец
Вас окружат заботой и любовью. Вы сможете закрутить сумасшедший роман или же перейти на новый уровень отношений с тем, кто вам дорог. Если же вы мечтали о создании семьи или пополнении - ваше желание может сбыться.
Однако не стоит отдавать все свое время любви. Уделите внимание и своим друзьям, они тоже вас чем-то порадуют. Новолуние принесет в вашу жизнь массу позитива, готовьтесь к приключениям.
Лев
Готовьтесь к тому, что вы получите предложение, которое заставит вас задуматься о переезде. Подумайте, готовы ли вы покинуть дом и отправиться в путешествие, наполненное авантюрами.
Любое ваше решение окажется правильным. Вам нужно лишь понять, чего вы хотите на самом деле. Вероятно, вы давно мечтали о новой жизни. И теперь пришло время определиться с выбором и четко ответить, готовы ли начать все с чистого листа именно сейчас.
Скорпион
Вы в шаге от невероятного прорыва. Наконец-то перед вами откроются возможности, о которых вы так мечтали. Теперь вы сможете проявить себя с лучшей стороны и понять, как сильно вы трансформировались.
Не бойтесь перемен. И даже если в зеркале вы увидите абсолютно нового человека, не забывайте, что в глубине души вы все так же бережно храните свои лучшие качества. Новая жизнь не сделает вас плохим персонажем.
Водолей
Новолуние подарит вам прилив бодрости и энергии. Не стоит думать, что ваша мечта сбудется именно в момент наступления новой фазы луны. 13 ноября будет запущен процесс, результаты которого вы сможете оценить в ближайшие дни.
Вероятно, вы будете получать немало комплиментов и сможете добиться признания на работе. Эта награда подарит вам веру в то, что вы способны на куда более глобальные свершения. И это правда, расправьте плечи и покоряйте этот мир!
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